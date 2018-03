Live - Lokale partijen winnen in 164 van de 335 gemeenten, CDA grootste landelijke partij

Opkomst iets hoger dan vier jaar geleden

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is ongeveer 55 procent van de kiesgerechtigden komen stemmen. Dat is iets meer dan vier jaar geleden. Toen was de opkomst bij de lokale verkiezingen 53,9 procent. Vrijwel alle stemmen zijn inmiddels geteld.



In de twintig grootste gemeenten waar gestemd mocht worden, gingen bijna altijd meer mensen naar de stembus dan in 2014. In Zwolle was de opkomst het hoogst, 61,5 procent.



De opkomst steeg het meest in Den Bosch. Daar stemde 51,2 procent, waar vier jaar geleden nog maar 40,5 procent van de Bosschenaren dit deed.



In de grootste gemeenten lag de opkomst het laagst in Tilburg (45,3 procent), maar ook dat is meer dan de vorige keer (44). In twee van de grootste gemeenten (Groningen en Haarlemmermeer) werd niet gestemd vanwege herindelingen. De uitslagen van Amsterdam en Utrecht zijn nog niet bekend.



Op Schiermonnikoog was de opkomst het hoogst: 82,5 procent. Het percentage stemmers lag het laagst in Helmond: 42,1 procent. De verkiezingen trokken in Alphen aan den Rijn 15 procent meer mensen naar de stembus dan vier jaar geleden: woensdag ging 56 procent van de Alphenaren stemmen. De opkomst in Berg en Dal daalde juist aanzienlijk.



In de provincie Utrecht kwam 63 procent stemmen, het hoogste percentage van het land. De provincie Groningen sluit de rij, met 50 procent. In slechts zeven van de twintig Groningse gemeenten kon voor de gemeenteraad worden gestemd, vanwege herindelingen.