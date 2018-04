Live - Hoe verklaart Rutte de vergeten memo's?

Minister Wiebes begint met een schuldbekentenis. Hij was het immers die vrijdag verwarring zaaide toen hij voor de tv-camera van RTL Nieuws suggereerde dat hij nog nooit een memo over de dividendbelasting had gezien. Dinsdagavond bleek dat hij zelf zo'n memo schreef in de formatie.



'Dat was niet mijn scherpste optreden', aldus Wiebes. 'Wat gebeurde daar nou?'



Hij heeft daartoe het hele interview met RTL inmiddels teruggekeken. 'Dan bedoel ik de lange versie. Ik zie een zeer verwarrend gesprek. Ik zie een meneer, dat ben ik, praten over een veelbesproken formatiememo dat zou zijn gezien door de collega's Schouten en Koolmees.



'Die meneer vraagt een paar keer welk memo dat dan is en realiseert zich dat hij dat memo kennelijk niet heeft gezien. Intussen wordt de vraag steeds algemener geformuleerd, maar dat heeft die meneer niet door want hij is heel hard aan het nadenken over het antwoord.



'Bij de kijker ontstaat intussen de indruk dat die meneer nog nooit van dividendbelasting heeft gehoord. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat ik uitvoerig op de hoogte ben van de dividendbelasting en de voor- en nadelen van afschaffing. Ik was in het filmpje op zoek naar antwoorden over dat ene memo, en ik verzuimde helderheid te geven over de achterliggende kwestie. Wist ik er van? Ja, ik was staatssecretaris van Financiën. Een veel passender antwoord was geweest: ik ben uitvoerig op de hoogte van de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting.



'Wat vind ik daar nou zelf van? De heer Asscher noemde het gênant. Dat trek ik mij aan.'