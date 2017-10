Live debat mortierongeval - Hennis: 'Ik heb knullig gereageerd. Ik ben maar een mens'

De minister: 'Ik ben verantwoordelijk'

Het woord is aan minister Hennis. 'Het zijn gitzwarte dagen', begint ze haar verhaal. 'In het bijzonder voor de nabestaanden. Voor iedereen die betrokken is. Voor iedereen die zich betrokken voelt. De fatale gebeurtenissen op 6 juli 2016 hebben iedereen zeer geraakt, ook mij.' Na het mortierongeluk heeft zij gezegd: 'De onderste steen boven.' Daarom is ze de OVV dankbaar voor het rapport.



'Ik heb mijzelf de vraag gesteld: wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen? Als minister van Defensie voel ik me niet alleen verantwoordelijk, maar ben ik ook verantwoordelijk. Ook voor het handelen van mijn medewerkers, militairen en burgers.' Ze neemt die verantwoordelijkheid door zich in de Kamer te verantwoorden, zegt ze.



'Het OVV-rapport leent zich niet voor politieke vluggertjes. Het laatste wat ik wil is afbreuk doen aan de bevindingen van de OVV', zegt Hennis. 'Bij alle medewerkers van Defensie moet de veiligheid en gezondheid voorop staan', stelt ze. 'Niemand wil daarmee marchanderen. De risico's die inherent zijn aan het werk van Defensie zijn uitdagend genoeg.'



Ja, zegt ze, Defensie had meer kunnen doen. 'Daar heeft de OVV gelijk in.' Maar toentertijd dacht men dat de munitie veilig was. 'De munitie is toen door de normsteller vrijgegeven voor gebruik.' Daarna volgden geen controles meer. Dat was volgens Hennis een 'systeemfout'.



Nederland heeft door de jaren heen ruim 25.000 van dit type granaten zonder problemen verschoten, zegt Hennis. 'Vandaag constateer ik dat dit argument niet valide is.'



De minister loopt de conclusies uit het OVV-rapport na en geeft extra context. Ze wil de gemaakte fouten niet bagatelliseren, zegt ze, maar wel de omstandigheden beschrijven waarin de fouten konden plaatsvinden. 'Ik schets u voor zover mijn kennis nu strekt de context voor het menselijk handelen op dat moment.'



De plaats Kidal is volgens Hennis 'een vooruitgeschoven post'. De Nederlandse militairen zitten in de plaats Gao en zouden zelf munitie meenemen naar Kidal. Ze zouden die munitie ook weer mee terugnemen. Maar granaten zijn toch daar blijven liggen in een niet daarvoor uitgeruste opslag. 'De afspraak was: u neemt uw munitie mee terug en daarna wordt de munitie getest in Gao.' Zo kon het komen dat de mortieren te lang aan warmte en zon te zijn blootgesteld. 'Die ommissies tezamen hebben de context gevormd waarbinnen het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.'