Live - 'Al die discussies van die jongens uit Den Haag staan mij niet aan. Ze nemen lachend de boel in de maling'

Verkiezingstour, locatie 2

Locatie: Alkmaar, Noord-Holland, Wijkcentrum Wijkwaard

Tijd: 9.00 uur

Partij: Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) 8 zetels (waren er 10, maar twee mensen zijn afgesplitst en een nieuwe partij begonnen) van de 39 zetels.



In Alkmaar valt er voor aficionado’s van lokale politiek heel wat te kiezen: maar liefst zes van de veertien partijen zijn lokaal. De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) is momenteel de grootste met 8 zetels. Dat waren er 10, maar twee raadsleden hebben zich afgesplitst. Altijd dichtbij zijn, dat is wat wethouder Victor Kloos de kracht van zijn partij noemt. ‘Wij zijn niet van de ideologische lijnen. Er staan geen socialistische stoeptegels of liberale lantaarnpalen. We zijn een praktische partij die van praktische politiek houdt.’



Het sobere stembureau is opgezet in Wijkcentrum Wijkwaard, waar de inrichting net zo grijs is als de mensen die er koffie drinken en een krantje lezen. Voorzitter van het stembureau Dick Boereboom (73) verwacht een hoge opkomst, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Er wonen hier veel ouderen. Die zien stemmen als een verplichting.’ Hij is blij dat de stemlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen wat korter zijn dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Dat waren zulke lijsten’, zegt hij terwijl hij zijn armen spreidt. ‘Het was een ramp om te tellen.’



De gepensioneerde Jaap Ypma (81) stemt Leefbaar Alkmaar. 'Al die discussies van die jongens uit Den Haag staan mij niet aan. Ze nemen lachend de boel in de maling.' Ook mevrouw F. Papa (69) kiest voor Leefbaar Alkmaar. ‘Eigenlijk moeten de landelijke partijen zich er buiten houden. Het gaat om de gemeente.’ Welke standpunten van Leefbaar haar aanspreken, weet ze niet zo goed. ‘Ik ben net terug van vakantie op de Canarische Eilanden, dus ik heb me er niet in verdiept.’



De Volkskrant reist op deze verkiezingsdag langs plaatsen waar lokale partijen groot zijn. Fotograaf Raymond Rutting en verslaggever Maaike Vos doen verslag. Hun updates verschijnen gedurende de hele dag in dit liveblog.