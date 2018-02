Lelystad Airport is een meloen die de ChristenUnie (nog) niet hoeft door te slikken

Kajsa Ollongren had beter naar Lefty Snackers kunnen luisteren © anp Raadsleden Lefty Snackers en Servie L'Espoir hadden de minister al gewaarschuwd

ONDERZOEK VAN DE DAG

Omstreden Limburgse wethouder toch niet zo omstreden



Het was een zelden vertoond staaltje daadkracht van een minister van Binnenlandse Zaken: Kajsa Ollongren riep eind vorig jaar wethouder Jo Palmen uit Brunssum op om snel te vertrekken. Volgens de D66-bewindsvrouw vormde de lokale politicus 'een groot integriteitsprobleem'. Ollongren dreigde in verkapte bewoordingen zelfs met ingrijpen vanuit Den Haag. 'Ik sluit niets uit.'



Inmiddels is er nog maar weinig over van die stoere praat. Een nieuw onderzoek naar Palmen concludeert dat de man geen accuut risico vormt voor de bestuurlijke integriteit in Brunssum.



Toenmalig burgemeester Luc Winants blijkt eerdere bevindingen bovendien te hebben aangedikt. Terwijl het oorsponkelijke onderzoek oordeelde dat Palmen 'een meer dan gemiddeld integriteitsrisico' vormde, maakte Winants daar 'een hoog ernstig integriteitsrisico' van. Gouverneur Theo Bovens deelde vervolgens 'een rode kaart' uit aan de wethouder, waarna ook Ollongren de soms grofgebekte lokale politicus de wacht aanzei.



'Palmen werd aan een loden bal gelegd. Hij kreeg de mogelijkheid niet om dit te corrigeren', schrijven de onderzoekers in het nieuwe rapport.



Ollongren werd in december al gewaarschuwd door medestanders van Palmen: ze zou veel te veel afgaan op geruchten en geroddel. 'Van horen zeggen liegt men het hardst', oordeelde Lefty Snackers, de nummer twee van de Lijst Palmen. 'Het zou fijn zijn als de minister zich baseert op de stukken, en niet zoals gouverneur Bovens op krantenartikelen', sneerde ook Servie L'Espoir, de fractievoorzitter van een andere coalitiepartij in Brunssum die achter Palmen bleef staan.



Lefty Snackers en Servie L'Espoir zullen zich nu bevestigd zien in hun gelijk. Of ze het ook nog krijgen van de minister, moet nog blijken. Ollongren wilde vooralsnog niet reageren.