Leefbaar Rotterdam wil halalslagers, belwinkels en shishalounges uit winkelstraten weren

De nieuwe wet moet tegengaan dat straten 'een geheel on-Nederlands karakter krijgen', aldus Eerdmans, die momenteel wethouder is in Rotterdam. Als er al meerdere shoarmazaken zijn, moet een volgende shoarmazaak volgens hem geweigerd kunnen worden, omdat veel Nederlanders zich niet meer herkennen in het winkelaanbod in sommige straten. 'Op sommige plekken in Rotterdam-Zuid moet je verrekte goed kijken of je nog wel Nederlands ziet of hoort in het straatbeeld.'