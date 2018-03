Kuzu voor Denk in de Rotterdamse Raad - en ander opvallend verkiezingsnieuws

Transgenderpersonen

Zeker vier transgenderpersonen zijn verkozen tot gemeenteraadslid. Het gaat om Sophie Schers (GroenLinks-Utrecht), Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren-Nijmegen), Corine van Dun (D66-Utrecht) en Lilian Haak (VVD-Apeldoorn). In totaal deden ongeveer vijftien transgenderpersonen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe waren er geen openlijke transgenders actief in de politiek. Elise van Alphen, directeur van Transgender Netwerk Nederland, spreekt over een doorbraak. 'Dit is zo goed voor de zichtbaarheid en als rolmodel. Deze mensen komen straks in het nieuws om wat ze doen, om hun werk, en niet alleen om wat ze zijn. Dat zij de tijd rijp vinden om de politiek in te gaan, lijkt me een succes van de strijd, een resultaat van emancipatie.'