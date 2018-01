Krol bevecht Ollongren 'tot de laatste snik'

BURGEMEESTER VAN DE DAG

Roemer vindt de tijd rijp voor Roemer



Ex-SP-leider Emile Roemer hintte er deze week op bij zijn officiële afscheid in de Kamer: hij sluit een burgemeesterschap niet uit. 'Misschien word ik wel burgemeester', zei hij tegen Omroep Brabant. Ogenschijnlijk is dat een logische carrièrestap voor een afzwaaiend landelijk politicus - velen gingen Roemer voor - maar bij de SP ligt dat toch een tikkeltje anders.



Tot 2011 weigerde de partij principieel om burgemeesters te leveren, omdat die niet werden gekozen, maar benoemd. Sinds de gemeenteraad meer invloed uitoefent op het benoemingsproces, heeft de SP dat principiële bezwaar laten varen, maar nog altijd is er geen SP-burgervader of -moeder.



In een interview met Trouw in 2014 legde Roemer uit waarom: 'De tijd moet er rijp voor zijn. Ik denk dat ik die mensen nu op andere plekken harder nodig heb. Als wethouder, gedeputeerde of minister krijg je meer voor elkaar dan als burgemeester.'



Roemer heeft nu als laatste beleidsdaad bepaald dat met zijn afscheid de tijd rijp is voor een SP-burgemeerster. Hij brengt daarmee op de valreep nog een oude Haagse wijsheid in de praktijk: timing in de politiek is alles.



