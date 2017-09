Koopkrachtstijging valt lager uit dan eerder beloofd, volgend jaar zou het beter moeten gaan

Inflatie

Het gaat steeds om 'voorbeeldhuishoudens' waarin niets verandert. In de praktijk wordt de koopkracht van individuele Nederlanders vooral bepaald door promoties, werkloosheid, echtscheiding of door het het aflopen van de werkloosheidsuitkering. Dat wordt niet meegenomen in de koopkrachtplaatjes. Dat geldt ook voor de inkomensstijging als mensen weer een baan vinden, zoals nu gebeurt door de dalende werkloosheid. Vorig jaar voorzag het Centraal Planbureau 555 duizend werklozen in 2017, maar in juni was dat volgens het CPB al gedaald naar 425 duizend. In 2018 daalt dat verder naar 390 duizend, verwacht het planbureau.



Soms ligt een inkomensval aan kabinetsbeleid. Zo krijgen jonggehandicapten, van wie de Wajong-uitkering volgend jaar wordt verlaagd van 75 procent van het minimumloon naar 70 procent daarvan, te maken met een koopkrachtdaling van 7 procent, voorziet het ministerie van Sociale Zaken.



De grote onzekerheidsfactor voor de algemene koopkrachtontwikkeling is weer de inflatie. Het CPB verwacht dat die volgend jaar opnieuw uitkomt op 1,3 procent. De Europese Centrale Bank streeft met het monetaire beleid echter naar een iets hogere geldontwaarding. Om al te grote verschillen tussen de inkomensgroepen te voorkomen heeft het kabinet voor 2018 425 miljoen euro uitgetrokken. Zonder dit 'koopkrachtpakket' zouden uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden erop achteruit gaan.