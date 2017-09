Koning toont medeleven met eilanden in verder vlakke Troonrede

Veel aandacht voor buitenland

Het beste antwoord op terrorisme is dat we vasthouden aan onze manier van leven Een 'hoera' voor de koning. © ANP

Een groot deel van de Troonrede ging over het buitenland, waar conflicten woeden, terroristische aanslagen plaatsvinden en de EU turbulente tijden beleeft. 'Het beste antwoord op terrorisme is dat we vasthouden aan onze manier van leven', zei Willem-Alexander namens het kabinet. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU was 'een teleurstellende stap waar we zorgvuldig mee om moeten gaan'.



Kort sprak de koning over klimaatverandering, volgens het kabinet een internationale verantwoordelijkheid waar elk land zijn rol in heeft. Verder werden de Nederlandse soldaten geroemd die actief zijn bij missies in het buitenland. Deze missies worden verlengd, memoreerde de koning.



Ook noemde hij de slachtoffers van MH17 voor wie de regering 'een blijvende verantwoordelijkheid voelt om recht te doen'. Het MH17-proces zal plaatsvinden in Nederland.



Tot slot richtte hij zich rechtstreeks tot de parlementsleden in de zaal, de leden van de Staten-Generaal. 'Het programma van een volgend kabinet zal bepalend zijn voor uw werk. Er is veel bereikt en er is veel om verder te bouwen.'



