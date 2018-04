Kinderombudsman vergroot druk op kabinet: haal 'kalifaatkinderen' naar Nederland

'Niets doen is onacceptabel en in strijd met het Kinderrechtenverdrag' zegt Kalverboer. 'Mijn oproep aan de minister is om een beetje beter zijn best te doen. En als hij de hulp aan die kinderen niet kan bieden, dan vraag ik hem om een internationale coalitie te vormen. Er zijn namelijk meer landen die worstelen met dit probleem.'



Enkele familieleden van jihadgangers riepen het kabinet in de Volkskrant al eerder op om de kinderen terug te halen. Vorige week beval de Rotterdamse rechtbank de 'gevangenneming ter uitlevering' van een zwangere Nederlandse Syriëganger die met haar anderhalf jaar oude zoon verblijft in het vluchtelingenkamp Ain Issa in het noorden van Syrië. Volgens de rechtbank vormt ze mogelijk een gevaar voor de staatsveiligheid en dient ze gedetineerd te worden. De beheerders van het vluchtelingenkamp hebben aangegeven te willen meewerken aan een uitlevering maar wachten op een officieel verzoek van de Nederlandse autoriteiten. 'Wij gaan niet dat onveilige gebied in. Punt.' reageerde Grapperhaus op de rechterlijke uitspraak.



Volgens cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verblijven ongeveer 145 kinderen in strijdgebied in Syrië of Irak. Sommigen zijn vanuit Nederland meegereisd met hun ouders die zich in het kalifaat van IS wilden vestigen, anderen zijn in het IS-gebied geboren. Na het uiteenvallen van het kalifaat is een deel terechtgekomen in vluchtelingenkampen in Syrië die onder het gezag staan van de Syrisch-Koerdische militie YPG. Op basis van media en eigen bronnen concludeert de Kinderombudsvrouw dat de moeders van deze kinderen effectief 'gevangen' zitten in de vluchtelingenkampen: ze mogen de kampen niet verlaten, hebben vaak geen geldige papieren en geen financiële middelen.