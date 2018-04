Kan het kabinet de kalifaatkinderen blijven negeren?

DILEMMA VAN DE DAG

Na het kalifaat



In 2015 maakte premier Rutte de wereld nog overzichtelijk: Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reisden, konden wat hem betreft beter daar sneuvelen dan dat ze terugkwamen naar Nederland.



Inmiddels kennen we de derde optie. Want nu IS vrijwel is verslagen, is sneuvelen voor de resterende Nederlandse IS-strijders niet meer waarschijnlijk. Zij zitten grotendeels vast in vluchtelingenkampen, zijn in Irak en Syrië uiteraard niet welkom, en kunnen dus geen kant op.



Moet Nederland iets met deze mensen? Het kabinetsstandpunt is vooralsnog samen te vatten in vijf woorden: zoek het zelf maar uit. Wie wil immers politiek verantwoordelijk zijn voor het terughalen van onderdanen die mogelijk gevaarlijk zijn?



Maar toch krijgt dat standpunt steeds meer tegenwind. Vorige week beval de Rotterdamse rechtbank al de 'gevangenneming ter uitlevering' van een zwangere Nederlandse Syriëganger. Vandaag mengde ook de Kinderombudsbrouw zich in het debat met haar oproep om in elk geval de 145 Nederlandse kinderen uit het kalifaat te repatriëren.



Als het niet om het belang van de kinderen is, dan tenminste om het belang van de nationale veiligheid, stelt zij: verbitterde jongeren die lang zijn blootgesteld aan geweld, ontberingen en jihadistische indoctrinatie en over een paar jaar alsnog op eigen houtje naar Nederland komen, zijn in potentie immers gevaarlijker dan kinderen die nu gecontroleerd en onder strikte begeleiding van deskundigen herintegreren in de Nederlandse samenleving.



Dat het er snel van komt is intussen onwaarschijnlijk. Binnen de regeringscoalitie zijn de bezwaren groot, vooral bij VVD en CDA. Het kabinet zelf loopt al enige tijd met gelegenheidsargumenten om de principiële vraag heen. Het is te gevaarlijk zijn om ze op te halen, betoogt minister Grapperhaus; ze moeten zelf maar zorgen dat ze naar een Nederlands consulaat komen.



Het probleem van die redenering is dat de Koerdische kampbeheerders inmiddels aanbieden om ze naar de grens te brengen. Bovendien weten we dat de Inlichtingendienst MIVD al afreisde om de Nederlanders ter plekke te ondervragen.



De politieke vraag voor de komende tijd is dus niet of het kan, maar of het kabinet het wil.