Kan een gemeenteraad politieke keuzes maken die het verschil maken? Met deze vraag ging de Volkskrant op zoek naar tegenstellingen tussen gemeenten over uiteenlopende onderwerpen als de zorg, woningbouw of cultuur.



Nou en of, is het antwoord. Bij elk thema dat we onderzochten, waren de verschillen groot. En nu de gemeenten steeds meer te zeggen krijgen, worden de verschillen alleen maar groter. Door gebrek aan geld, keuzes uit het verleden of de samenstelling van de bevolking, is de bewegingsvrijheid soms beperkt en de uitgangspositie beroerd.