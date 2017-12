Kamerleden gewaarschuwd voor hackaanval via nepmails over MH17

Honderden aanvallen

In het verleden zijn vaker pogingen ondernomen om de email van parlementariërs te kraken of om in te breken bij hun digitale bestanden.



In oktober slaagden journalisten van Follow The Money erin om de emailadressen van onder andere Mark Rutte en Geert Wilders na te maken en daarmee berichten te versturen. In maart werden de computersystemen van de Tweede Kamer getroffen door 'gijzelsoftware'.



In februari dit jaar uitte AIVD-baas Rob Bertholee openlijk zijn zorgen over 'honderden' digitale aanvallen vanuit Rusland, China en Iran. Met name de Russen zouden proberen om gevoelige Nederlandse regeringsdocumenten buit te maken. Bertholee: 'Dan praat je over verslagen uit de boezem van de regering, beraadslagingen in een overheidsinstelling. Ik vind dat een gevaar voor onze democratie.'