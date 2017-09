Kamer trok ongemerkt 2 miljard uit voor zorg

Het perfecte politieke misdrijf Hoe een miljardendeal de Tweede Kamer buitenspel zette. Lees hier de reconstructie van de Volkskrant. Het verraste de onderhandelaars totaal. Ze bleken de wetgeving niet goed te kennen

De paniek sloeg toe in de Haagse binnenwereld toen in maart uit berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit bleek dat het om miljarden zou gaan. Het ministerie van Financiën heeft in april nog juridisch laten onderzoeken of de budgettaire gevolgen inderdaad onvermijdelijk waren. Dat bleek het geval. Uiteindelijk bepaalde het Centraal Planbureau (CPB) dat er tot 2021 structureel 2,1 miljard euro extra nodig is. Dat is ook in de begroting verwerkt. Volgens ingewijden is er vanuit ministeries nog 'gedrukt' om te voorkomen dat de 'impactanalyse' boven de 3 miljard uitkwam.



De formerende partijen kregen de miljardeninvestering tijdens de onderhandelingen als een voldongen feit gepresenteerd. Een eigen 'politieke weging' was niet meer mogelijk. Het verraste de onderhandelaars totaal. Ze bleken de wetgeving niet goed te kennen. Alle partijen erkennen nu dat ze 'vastzitten' aan de investering, al worden er pogingen gedaan de nieuwe normen uit te voeren met 'slechts' 1,3 miljard. Dat is nog altijd veel meer dan de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma hadden gereserveerd.