Kamer bijt tanden stuk op premier zonder herinneringen

GESPREK VAN DE DAG

'Geen herinneringen'



Ze zijn er nog niet, de gisteren beloofde 'memo's' die ten tijde van de kabinetsformatie rondgingen over het afschaffen van de dividendbelasting. Lagen er ambtelijke adviezen, wie kreeg die op welk moment onder ogen, is iedereen daar achteraf eerlijk over geweest? In de loop van vanavond stuurt minister-president Rutte alle relevante stukken aan de oppositie, beloofde hij gisteren. Later deze week volgt een debat.



Maar dat weerhield PvdA-voorman Asscher er niet van om vandaag vast een voorschot te nemen in het Vragenuur. Hij ontbood de minister-president om hem te herinneren aan de bonnetjesaffaire rond de ministers Opstelten en Van der Steur en aan de recente val van minister Zijlstra. Asscher ziet een direct verband met de dividendaffaire: 'Dit is een patroon. Zodra een dossier lastig wordt, weet heel Den Haag er alles van, behalve de premier zelf. Is hij een pathologische niet-weter of heeft hij moeite met de waarheid?'



Waarop zich een debat ontspon dat in het najaar al drie keer werd gevoerd en dat zich deze week nog in vele toonaarden zal herhalen.



Rutte: 'Ik heb geen herinneringen aan een memo dat op tafel lag. Dat is nog steeds de situatie. Die herinnering had ik niet en die heb ik nog steeds niet.'



Asscher: 'En niemand zei in de tussentijd dat er tóch memo's waren? Wat een onzin. Het moest gewoon geheim blijven. Speel open kaart. Wees eerlijk. Er waren mensen die de memo's kenden. Hier gaat het om hoe het kabinet omgaat met onze Kamer.'



Rutte: 'Ik heb geen herinneringen aan memo's, anders dan de stukken die in het formatiedossier zaten (en die de Kamer dus al kreeg, red.) Ik wist niet dat ze er waren. Dat antwoord geef ik naar eer en geweten. En omdat ze er nu toch blijken te zijn, die stukken waar ik geen herinneringen aan had, vond ik het netjes om ze aan u te sturen. Dat doen we vanavond.'



PVV-leider Wilders: 'De premier is alle geloofwaardigheid kwijt. Voor heel Nederland. Maar is hij bereid om gebruik te maken van dit moment om de maatregel van tafel te halen? Om niet de dividendbelasting af te schaffen maar dat geld te gebruiken voor de pensioenen, voor lagere huren? Dan gaan we het morgen wel over uw geloofwaardigheid hebben.'



Rutte: 'Nee.'



Waarop GroenLinks-leider Jesse Klaver de premier probeerde te intimideren. 'Geniet nog even van dit moment dat u er met korte antwoorden vanaf komt.'



Rutte, onverstoorbaar: 'De heer Klaver stelde mij in november een vraag: heb je een herinnering aan een memo? Ik heb net herhaald: er zitten stukken in het formatiedossier dat u heeft gekregen. Andere memo's herinner ik mij niet. Nu blijken die er wel te zijn. Dat is de waarheid.'



Klaver: 'Ik kijk erg uit naar het debat van later deze week.'



Waarmee hij ongetwijfeld sprak namens de voltallige oppositie. Vanavond, zodra de memo's er zijn, meer op site en morgen in de krant.