Kabinet zoekt uitweg uit asielimpasse: later vrijdag opnieuw overleg

Premier Mark Rutte afgelopen nacht na het overleg. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Noch premier Mark Rutte (VVD), noch de vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) wilde na afloop van het beraad inhoudelijk op de gesprekken ingaan. Woordvoerders van hun partijen maakten voorafgaand aan het beraad duidelijk dat de besprekingen vooral vastzitten op mogelijk toekomstige beperkingen aan de gezinshereniging voor asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen.

Rutte stelde vast dat aan de eis van de VVD-fractie, dat er voor het reces van de Tweede Kamer een akkoord moest liggen, in elk geval niet is voldaan. De Kamer hield donderdag de laatste vergadering voor het zomerreces. Voor het kabinet begint de vakantie een week later. Of die week eventueel ook nog benut kan worden, liet Rutte in het midden. Zelf is hij een deel van de week, met twee andere bewindslieden, bij de Navo-top in Vilnius.

‘Het is een proces in stappen en ik zeg nooit iets over de kwaliteit van de stappen’, zei Rutte. Hij wilde niet ingaan op berichten van donderdag dat hij eventueel bereid zou zijn het kabinet te laten vallen. Ook over de sfeer aan tafel wilde hij zich niet uitlaten. ‘Het is geen sportuitzending.’

Vrijdag komt eerst de wekelijkse ministerraad bij elkaar, zei Rutte, waarna hij zijn gebruikelijke persconferentie geeft. Pas daarna wordt het kabinetsoverleg tussen de coalitiepartijen hervat. Volgens minister Hugo de Jonge, die ook namens het CDA aanwezig was, is het de bedoeling dat het dan tot definitieve afspraken komt. ‘Want dit weekend wil ik naar North Sea Jazz. Maar makkelijk is het niet en we zijn er ook nog niet.’

‘Goede gesprekken’

Kaag sprak van ‘goede gesprekken, maar je bent er pas uit als het afgerond is’. Ze zei dat ‘een heel scala aan onderwerpen’ ter sprake was geweest, en dat D66 geen reden zag de gesprekken af te breken. ‘Ik ben niet pessimistisch of optimistisch, maar een realistisch mens dat beseft dat we morgen gewoon weer verder moeten praten.’

Mark Rutte en Wopke Hoekstra donderdagavond in de Trêveszaal tijdens het migratie-crisisberaad Beeld David van Dam / de Volkskrant

Hoekstra noemde de gesprekken ‘intensief’, maar zei het ‘niet verstandig’ te vinden ‘om steeds een tussenstand’ te geven. ‘We zijn niet voor niets al zolang met elkaar in gesprek, en tegelijkertijd zien wij reden om vrijdag na de ministerraad het gesprek te hernemen.’

Vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie wilde na afloop van het beraad niet zeggen of ze positiever was gestemd dan eerder deze week, toen de bom over de asielplannen voor het eerst barstte. ‘We zijn nog in gesprek, maar ik kan niet zeggen dat het makkelijk is.’ Achter de schermen is te horen dat dat de partij ‘zoekt naar wegen om niet uit elkaar te gaan'.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zei dat er ‘lang en goed’ was gesproken. ‘Als we dachten dat we er niet uit zouden komen, zouden we er niet nog meer tijd aan besteden.’ Ook hij zei dat het de bedoeling is dat vrijdag een akkoord wordt bereikt. ‘Als staatssecretaris op deze portefeuille kun je alleen maar optimistisch in het leven staan.’