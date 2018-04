Kabinet wil topsalarissen van bestuurders terugvorderen als banken of verzekeraars staatssteun nodig hebben

De maatregelen die hij zelf voorstelt, gaan volgens Hoekstra al verder dan die in andere Europese landen

De minister stelt ook voor dat financiële bedrijven wettelijk worden verplicht hun maatschappelijke functie voortaan mee te laten wegen bij het beloningsbeleid. Daarom moeten zij voortaan 'openbaar rekenschap' geven over hoe en waarom zij hun beloningen uitkeren.



De drie maatregelen gaan nog niet zo ver als de oppositie in de Tweede Kamer eerder vroeg. GroenLinks wilde er eerder met een wet voor zorgen dat bestuurders niet langer hun vaste beloning in aandelen kunnen krijgen. Ook drong de partij aan op een vetorecht voor de minister van Financiën over salarisverhogingen bij 'cruciale banken' zoals ING. Hoekstra schrijft in de brief dat zulke maatregelen over het bepalen van het vaste salaris niet kunnen, omdat ze in strijd zijn met het recht op eigendom in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).



De maatregelen die hij zelf voorstelt, gaan volgens Hoekstra al verder dan die in andere Europese landen. Daarom wil hij bij verdere behandeling van de voorstellen rekening houden met de concurrentiepositie van Nederland in Europa. Alle relevante partijen zoals aandeelhouders, vakbonden, deskundigen en commissarissen worden daarom in de komende maanden bij de vormgeving van eventuele wetsvoorstellen betrokken.