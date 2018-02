Kabinet wil de grip op het belastingklimaat terug

EXPORTPOLITIEK

De Partij voor de Dieren is al enige tijd de snelst groeiende partij over de grens, ons voornaamste politieke exportproduct. Vandaag zag de negentiende buitenlandse zusterpartij het licht: DierAnimal strijdt vanaf nu in België voor de natuur, het milieu en de dieren.



'De tweetalige politieke partij DierAnimal wil de dierenrechten in de Belgische grondwet verankeren en onder meer een einde maken aan de intensieve veehouderij en dierproeven', laat de Nederlandse hoofdvestiging weten.



Een eerdere poging om een Belgische dierenpartij op te richten leidde niet tot succes. Maar dat was zelfs nog voordat Marianne Thieme in Nederland de primeur had met de politieke doorbraak, in 2006. Sindsdien is ook in België het speelveld veranderd, hopen de initiatiefnemers.