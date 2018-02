Kabinet wil belastingafspraken met multinationals aanscherpen

De Belastingdienst biedt rulings niet aan, het is altijd een bedrijf dat belastingafspraken wil maken met de fiscus. Bijvoorbeeld een Nederlandse multinational die op korte termijn miljoenen aan dividend wil uitkeren aan Amerikaanse aandeelhouders, maar de fiscale gevolgen niet overziet. Of een bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland dat voor miljarden een buitenlands bedrijf wil overnemen met het distributiecentrum in Duitsland en de productie in Groot-Brittannië. Iedereen in het bedrijf wil, maar niemand kan alle fiscale consequenties voor het Nederlandse hoofdkantoor overzien. De belastinginspecteur wel. De ruling die hij of zij met het bedrijf overeenkomt ziet eruit als een contract, compleet met handtekeningen. De afspraak is dat het bedrijf volledig open is over de plannen en de situatie na de overname, waarop de belastinginspecteur volledige zekerheid geeft over de fiscale behandeling de komende jaren. Blijkt later dat de belastinginspecteur een fout heeft gemaakt en een belastingregel over het hoofd zag, dan geldt toch wat in de ruling staat.