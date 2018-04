Kabinet weet al jaren van buitenlandse financiering moskeeën

Het aantal salafistische moskeeën groeit in rap tempo

In de praktijk blijken Koeweit en Saoedi-Arabië het ministerie van Buitenlandse Zaken al sinds 2010 vertrouwelijk te informeren over geld dat naar Nederland wordt overgemaakt. NRC en Nieuwsuur beschikken over een lijst met concrete betalingen aan moskeeën en concluderen dat zo'n 10 procent van alle Nederlandse moskeeën in het Midden-Oosten aanklopte om geld.



Intussen groeit het aantal salafistische moskeeën, waar de fundamentalistische islam wordt gepredikt, in rap tempo. In een vertrouwelijke memo van de anti-terrorismecoördinator NCTV, dat beide media ook in handen hebben, is sprake van 27 salafistische moskeeën. Vier jaar geleden waren dat er nog maar 13.



Opmerkelijk genoeg vroeg het vorige kabinet, Rutte II, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie om de buitenlandse financiering te onderzoeken. De onderzoekers stelden in 2015 vast dat ze te weinig gegevens tot hun beschikking hadden om er concreet over te kunnen worden.