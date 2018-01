Kabinet streeft naar volkomen onafhankelijk schadeloket voor bevingsschade Groningers nu 'overheden hebben gefaald'

Vertraging

Later nam hij dat terug en weet de vertraging aan de langdurige kabinetsformatie. Alleen Ruttes eigen partij, VVD, had geen kritiek op die lezing. Coalitiepartijen CDA en D66 namen er afstand van. D66-leider Pechtold meent dat de premier inmiddels zelf inziet dat zijn uitspraak over de lange formatie 'iets te kort door de bocht' was. Maar voor de Kamer bleef onduidelijk wat wel de belangrijkste reden is voor het stilliggen van de schadeafhandeling. 'Er is in de demissionaire periode van Rutte II onvoldoende mandaat gevoeld om knopen door te hakken', is de analyse van Wiebes, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën was.



Dinsdag stapten de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie dat moet leiden tot een nieuw schadeprotocol. De belangenorganisaties zeggen daar geen enkel vertrouwen meer in te hebben, onder meer omdat gasbedrijf NAM te veel invloed op het nieuwe protocol zou hebben.