Kabinet: openbaarheid geldstroom Golfstaten werkt averechts

'Transparanter'

Toch roept Blok de Kamer op die vertrouwelijkheid te eerbiedigen: 'Als deze informatie niet vertrouwelijk was, zouden wij die niet van de betreffende landen hebben gekregen. Als we nu alles publiek maken, zal de informatiestroom opdrogen, terwijl we die juist in kaart willen brengen. Dan schaden we ons doel. Als de Kamer bereid is die prijs te accepteren, ben ik niet principieel tegen. Maar dat moet u mij niet verwijten dat ik u niet heb gewezen op de mogelijke consequenties.'



Intussen zint het kabinet wel op maatregelen om de geldstromen 'transparanter' te maken, schreven de ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming) onlangs al aan de Tweede Kamer. Geldstromen uit 'onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden' wil het kabinet bovendien 'zoveel mogelijk beperken'. De ministers worstelen nog wel met de definitie van 'onvrije landen'.



Een belangrijk obstakel blijkt bovendien de houding van Nederland zelf. Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn bereid om mee te denken om 'ongewenste financiering te ontmoedigen', maar eisen dan wel wederkerigheid: Nederland moet ook openheid geven over Nederlandse geldstromen naar de Golfstaten. 'Er is in Nederland geen wettelijke basis om deze informatie met andere landen te delen', aldus Koolmees en Dekker.