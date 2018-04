Kabinet haalt opgelucht adem: na 'begrip' voor vergeldingsaanval, nu vrede in Syrië

NA HET BEGRIP

'Nu vredesonderhandelingen'



Premier Rutte had vrijdag nog maar net uitgelegd dat hij begrip zou hebben voor een vergeldingsaanval op Syrië, of het vuur werd geopend. Het kabinetsstandpunt veranderde daarna niet meer: ook achteraf heeft Nederland 'begrip' voor de gang van zaken.



Het is natuurlijk de vraag of het in Washington, Londen en Parijs ook is opgevallen, maar de politieke fijnproevers in Nederland weten dat dat 'begrip' een manier is om het gevoelige punt van 'politieke steun' te omzeilen. Die geven we immers niet meer zonder sluitend volkenrechtelijk mandaat, zo spraken kabinet en Kamer een jaar of acht geleden met elkaar af.



Nu de aanval achter de rug is en de gevreesde internationale confrontatie is uitgebleven, keert het kabinet vliegensvlug terug naar het volkenrechtelijke traject. Het is nu tijd voor een wapenstilstand, voor humanitaire hulp en voor vredesonderhandelingen via de Verenigde Naties, zo zei minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag in Luxemburg. Daar had hij beraad met zijn Europese collega's, die in de loop van de dag allemaal datzelfde zeiden: alle energie moet nu worden gericht op het Syrische vredesproces. Zij hopen dat de kiem kan worden gelegd op de Syrië-conferentie die volgende week in Brussel wordt gehouden.