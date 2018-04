Kabinet gaat 'sleepwet' aanpassen: meer eisen aan data delen met buitenland en aftappen van kabel moet 'zo gericht mogelijk'

De huidige deal is een compromis. De wet wordt gewoon van kracht, maar er komen dus wel enkele aanpassingen. Voor de coalitie blijft het gezichtsverlies beperkt, omdat het kabinet naar aanleiding van een Kamermotie al eerder had toegezegd dat de diensten 'zo gericht mogelijk' te werk moeten gaan. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die de diensten controleert, drong er ook op aan om die voorwaarde in de wet op te nemen.



Het is de vraag of de tegenstanders van deze aanpassing onder de indruk zijn. Een criticus noemde de voor de hand liggende wijziging eerder in de Volkskrant een 'mini-ministapje'.



Het kabinet zal dus nieuwe voorwaarden stellen aan het delen van de data met buitenlandse diensten. Zo zou volgens ingewijden duidelijk moeten zijn dat het om democratische bondgenoten gaat. Tegenstanders waarschuwden tijdens de campagne dat Nederlandse data in handen konden komen van een regime als dat van Erdogan in Turkije. Die vrees lijkt de coalitie nu te willen wegnemen.