Kabinet doet handreiking aan tegenstemmer 'sleepnet'-referendum. Of toch niet?

1. 'Zo gericht mogelijk'

In het regeerakkoord was al toegezegd dat 'van het willekeurig en massaal verzamelen van persoonsgegevens geen sprake kan, mag en zal zijn'. Dat wordt nu vastgelegd in de wet.



Hiermee komt de coalitie tegemoet aan de vrees dat er straks een 'sleepnet' door het internet wordt getrokken. Op zich is dat aardig, maar van een sleepnet was al geen sprake - hoe luid de tegenstanders daar ook voor waarschuwden. De ongerichte kabelinterceptie dient sowieso aan allerlei voorwaarden te voldoen, waaronder dat het middel noodzakelijk en proportioneel moet zijn. Ook dient per definitie het meest gerichte middel ingezet te worden. In een motie van PvdA-Kamerlid Recourt was dit al een keer bevestigd. Nogmaals toevoegen dat deze bevoegdheid zo gericht mogelijk wordt ingezet is in wezen niets meer dan semantiek.