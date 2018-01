Justitieminister belooft grondig onderzoek naar positie WODC tijdens warrig Kamerdebat

Klokkenluiders

De twee andere onderzoeken gaan over de vraag hoe het kon dat de klokkenluider intern niet werd gehoord, en over de wetenschappelijke standaarden die in de betwiste rapporten zijn gehanteerd. Ruim zes weken na de eerste Nieuwsuur-uitzending hebben alle commissies wel een voorzitter, maar moeten zij nog van start gaan. Ze zijn volgens Grapperhaus 'bijna gevuld'. Inmiddels is nog een klacht over het WODC binnen gekomen en kwamen er ook nog twee meldingen over de werkwijze van de Inspectie Justitie en Veiligheid, zo maakte de minister bekend.



Op welke termijn de commissies zullen rapporteren, is niet duidelijk. Volgens Grapperhaus moeten zij in alle rust hun werk kunnen doen. Uit zijn formuleringen bleek dat dit zeker een half jaar zal duren, tot ongenoegen van de Kamer.



De klokkenluider maakte zich maandagavond in een nieuwe uitzending van Nieuwsuur bekend als de inmiddels gepensioneerde onderzoeker Marianne van Ooyen. Zij zei te betwijfelen of andere onderzoekers met identieke ervaringen zich zullen durven uitspreken tegen de commissies. De kans intern te worden zwartgemaakt, is volgens haar groot. Grapperhaus beloofde de Kamer dat iedereen zijn verhaal kan doen.