Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren, Amsterdam) is verkozen tot Beste Raadslid

Morgen behalen we drie zetels en daarmee houden we de VVD buiten de coalitie Johnas van Lammeren

'Van Lammeren wordt in de raad en daarbuiten door velen geroemd voor zijn werk', schrijft de vakjury. 'Hij is niet alleen een man van ideeën, maar brengt die in de raad ook tot leven.' In de afgelopen jaren loodste hij tientallen plannen door de gemeenteraad, van het oplaatverbod van ballonnen tot de ja/ja-sticker, van betaalde plastic tasjes tot een verplichte vergunning voor evenementen met dieren. 'En dat voor een eenmansfractie', aldus de jury.



De 45-jarige Amsterdammer nam gisteravond de prijs in ontvangst in popzaal Paradiso, waar hij samen met de drie andere finalisten - Nourdin El Ouali (Nida, Rotterdam), Rick Brink (CDA, Hardenberg) en Willemien Treurniet (ChristenUnie, Middelburg) - plaatsnam in de radio-uitzending van omroep WNL. 'Morgen behalen we drie zetels', reageerde hij uitgelaten op zijn uitverkiezing, 'en daarmee houden we de VVD buiten de coalitie.'