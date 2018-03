Jesse Klaver over verkiezingswinst GroenLinks: 'Onze beweging gaat alleen maar aanzwellen'

Het was een korte nacht, maar de leider van GroenLinks, Jesse Klaver (31), straalt. 'Ik was na enen thuis en om kwart over zes stuiterden onze jonge­tjes (4 en 2) ons bed in. Het is alweer vroeg licht, hè. Toen ik even later de uitslagen bekeek, kreeg ik een enorm goed gevoel. Niet alleen omdat we de grootste zijn in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, maar in nog tien andere gemeenten zoals Helmond, Arnhem, Zutphen en Renkum. En in zo veel plaatsen zijn we de nummer twee of drie geworden.