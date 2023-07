Jesse Klaver maakt plaats voor nieuwe leider van gezamenlijke lijst GroenLinks en PvdA

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Beeld David van Dam / de Volkskrant

‘Als ik heel eerlijk ben, zou ik heel graag lijsttrekker zijn geworden. Ik heb me heel lang hard gemaakt voor die samenwerking omdat ik er écht in geloof,’ aldus Klaver over de samenwerking tussen zijn partij en de PvdA. Toch stelt hij zich niet verkiesbaar. ‘Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand.’

Volgens Klaver zit ‘vasthouden aan je partijpolitieke belang vooruitgang’ in de weg. Hij nam dit besluit nadat het kabinet was gevallen. ‘Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is.’

Klaver is inmiddels acht jaar fractievoorzitter bij GroenLinks. ‘Als de partij dat wil’, wil hij wel graag op kieslijst van de nieuwe linkse samenwerking die door Klaver ‘Verenigd Links’ wordt genoemd. ‘Of dat de aanduiding wordt op de kieslijst, weet ik niet. Ik vind GroenLinks-PvdA ook een prima naam. Maar ik heb het altijd over Verenigd Links, want na zoveel kopjes koffie en zoveel gepraat is het er nu.’

Kort na de val van het kabinet-Rutte IV kondigden GroenLinks en PvdA aan met één kandidatenlijst en één programma ‘een links-progressieve doorbraak’ te willen forceren. In een open brief in de Volkskrant riep Klaver vorige week leden op om zich achter dit initiatief te scharen. Klaver was naar eigen zeggen ook lid geworden van de PvdA om zijn boodschap kracht bij te zetten.

Geëmotioneerd

De afgelopen maanden zochten de partijen al steeds meer toenadering tot elkaar. Dat de steun voor verregaande samenwerking onder de leden van beide partijen groot is, bleek maandag toen de uitslag van de ledenstemming over de gezamenlijke lijst bekend werd gemaakt. Bij GroenLinks steunde 91,8 procent het plan, bij de PvdA ging het om 87,9 procent.

Een zichtbaar geëmotioneerde Klaver sprak na de uitslag van de ledenstemming de partijen toe en noemde de samenwerking ‘een doorbraak’. ‘We gaan de koers van Nederland veranderen’, zei hij. De hoop bij GroenLinks en PvdA is dat er na de verkiezingen in november voor het eerst in meer dan twintig jaar weer een linkse premier in het torentje kan plaatsnemen.

Wie die lijsttrekker – tevens een kandidaat-premier – moet zijn, zal de komende tijd nog bepaald worden. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken heeft nog niet gezegd of zij wil opgaan voor het lijsttrekkerschap. Nu Klaver inzet op een ‘nieuw iemand’, is dat onwaarschijnlijk.

Timmermans

Inmiddels zoemen verschillende namen rond van mogelijke gezichten voor de gezamenlijke lijst. Vooral de naam van PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans klinkt veel. De 62-jarige Timmermans heeft veel ervaring opgedaan met campagnevoeren en boekte eerder electoraal succes; bij de Europese verkiezingen in 2019 werd de PvdA in Nederland tegen de verwachtingen in zelfs de grootste partij.

Timmermans’ ervaring is ook een nadeel: te midden van de mogelijk relatief jonge kandidaten die andere partijen naar voren lijken te schuiven, oogt hij niet bepaald als representant van een nieuwe generatie.

Moorman

Nu Klaver definitief afhaakt, is de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman naast Timmermans nog de enige andere kandidaat die veelvuldig wordt genoemd. Vorige week zei Moorman tegen lokale omroep AT5 dat ze de stap nog niet uitsluit en er ‘heel diep’ over na gaat denken.

Moorman heeft als nadeel dat ze vooralsnog landelijk weinig bekendheid geniet. Met slechts iets meer dan vier maanden te gaan tot de verkiezingsdatum kan het behoorlijk lastig zijn om nog een stevige landelijke naamsbekendheid op te bouwen.

Nu de leden van GroenLinks en PvdA hebben ingestemd met de gezamenlijke lijst kan de selectie van een lijsttrekker in een stroomversnelling raken. Uiterlijk donderdag komen de partijen met meer duidelijkheid over de sollicitatieprocedure en de selectiecommissie. Daarna zullen de eerste kandidaten zich waarschijnlijk melden.