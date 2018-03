Ja, het heeft zin om te stemmen. Al is het maar om een tegensignaal af te geven

Een hoge opkomst tijdens dit referendum is munitie voor de referendavoorstanders in de senaat

Verantwoordelijk minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) houdt niettemin vol dat zij de uitkomst van het referendum zal 'wegen'. Als de meeste kiezers tegenstemmen, gaat ze het debat aan met de Tweede Kamer. In die Kamer is een ruime meerderheid van 112 zetels voorstander van de wet. Enkele oppositiepartijen zullen bij een 'nee' alsnog aandringen op aanpassing of intrekking van de Wiv. De PVV is bijvoorbeeld voorstander van de wet, maar Wilders zal zich achter de uitslag van het referendum scharen. Zo niet de coalitiepartijen, hun standpunt is sinds oktober bekend.



Waarom dan toch stemmen? Wellicht juist omdat het kabinet en de coalitie er zo geharnast in zitten. Als u voorstander bent van referenda of u zorgen maakt over uw privacy, dan kunt u dit referendum aangrijpen om een tegensignaal af te geven.