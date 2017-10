Is Buma de winnaar van de kabinetsformatie?

Ieder CDA-lid dat bij het laatste congres was, krijgt een eigen tankje Sybrand Buma op de vraag wat er met de 1,5 miljard voor defensie gaat gebeuren

Het is pas zes weken geleden dat Buma die 'gewone Nederlander' muntte in zijn veelbesproken H.J. Schoolezing. Die markeerde de metamorfose die het CDA onder Buma's leiding heeft doorgemaakt. Van de brede gezinspartij in het politieke midden naar een overwegend rechts-conservatieve beweging met een hang naar tradities en patriottisme. 'De Nederlandse cultuur is niet gebouwd op het cultuurrelativisme van het multiculturele vooruitgangsdenken', waarschuwde de partijleider. 'Verscheidenheid is nooit een doel op zich geweest.'



Is het nieuwe kabinet de vervolmaking van die gedaanteverwisseling? Met het CDA niet als vanouds veilig in het midden maar als de flankpartij op de rechterzijde? Het was vooral Buma die vanaf de eerste dag bezwaren had tegen een formatie met GroenLinks: dat kon nooit de vertaling worden van een verkiezingsuitslag die behoorlijk naar rechts helde.



Daarom telt Buma, al de hele week de vrolijkste van de vier onderhandelaars, hier in Leiden zijn zegeningen. Dit is wat hij wilde. 'Investeringen in de zorg, veiligheid en defensie, zwaardere straffen op haatzaaien, de maatschappelijke diensttijd. Een humaan, maar streng asielbeleid.' En ja, natuurlijk ook het patriottische deel van het regeerakkoord, inclusief het Wilhelmus: 'We moeten weer weten wat ons verhaal is. Dit is Nederland en daar mag je trots op zijn, of je een nieuwkomer bent of een oudkomer.'