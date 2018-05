Initiatief voor definitief verzoek referendum donorwet loopt mogelijk gevaar door intrekkingswet

Zelfs als de Eerste Kamer pas na de deadline stemt, blijft er onzekerheid

Vorige week dienden partijen in de Eerste Kamer negentien pagina's aan schriftelijke vragen over de intrekkingswet in. Volgens een zegsman van de Eerste Kamer is dat niet uitzonderlijk voor wetten waar maatschappelijke ophef over bestaat. De vragen kunnen volgens de woordvoerder makkelijk op tijd worden beantwoord. Er lijkt vooralsnog dus geen sprake van bewuste vertraging.



Zelfs als de Eerste Kamer pas na de deadline stemt, blijft er onzekerheid. Na 14 juni heeft de Kiesraad nog twee weken om de handtekeningen te tellen. Als het besluit van de Kamer in die periode valt, zijn de initiatiefnemers overgeleverd aan een politieke beslissing van het kabinet. Pas als het kabinet de intrekkingswet in het Staatsblad publiceert, treedt de wet in werking. Als dat voor het einde van de telperiode gebeurt, komt er geen referendum.



Het is onduidelijk of het kabinet die mogelijkheid wil gebruiken om het referendum alsnog tegen te houden. Minister Bruins van Medische Zorg liet weten dat hij zich kon voorstellen dat de donorwet een goed onderwerp is voor een referendum. Premier Rutte zei daarentegen referenda juist een 'gruwel' te vinden.