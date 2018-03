ING-bestuurder Van der Veer heeft spijt... van de ophef

GESPREK VAN DE DAG

Van der Veer en het geld



Daar was Jeroen van der Veer dan toch. De man die wél in de datsja van Poetin was, stond vanmidddag in zijn eentje tegenover tien zich wolven wanende Tweede Kamerleden.



Twee weken geleden wilde de Kamer hem onmiddellijk spreken. De president-commissaris van ING moest komen uitleggen waarom bankdirecteur Ralph Hamers in één keer zoveel meer moest gaan verdienen: plus 50 procent. Maar Van der Veer kon niet komen, en in Nederland heeft het parlement nou eenmaal niet de macht om zoiets af te dwingen.



Wel liep in korte tijd de politieke en maatschappelijk ophef over de salarisverhoging zo hoog op dat ING er na vijf dagen toch maar weer van afzag. Niet omdat de bank bij nader inzien vond dat het inderdaad wat te gortig was, maar omdat ze 'de maatschappelijke reactie' had onderschat.



Dat was ook wat Van der Veer vandaag de Kamer alsnog in uiteenlopende bewoordingen vertelde. 'We hebben te weinig oog gehad voor het publieke sentiment over topbeloningen', begon de voormalige topman van Shell zijn verdediging. 'We hebben het maatschappelijk draagvlak fout ingeschat.'



Vragen van Kamerleden over het morele gehalte van de loonsverhoging van 50 procent tegen 1,7 procent voor gewone ING'ers, schudde Van der Veer af als druppels van zijn verenpracht. 'Moreel vind ik een zwaar woord.' Aha, concludeerden de Kamerleden, verwoord door PvdD'er Lammert van Raan: 'Het was volgens de heer Van der Veer een slecht besluit omdat het niet is gelukt.'



Verslaggever Robert Giebels: 'Aan die conclusie gaf de man die op 23 april afzwaait als president-commissaris van ING wel enige grond door toekomstige salarisverhogingen niet categorisch af te wijzen. Vroeger of later moet en zal het inkomen van de baas van ING omhoog, zoveel werd duidelijk. Of zoals Van der Veer zei: 'Deze situatie moet je niet tientallen jaren voor je uit rollen.''