Ina Brouwer hoopt na dertig jaar op terugkeer in de Kamer: ‘Het is geen carrièrestap maar een democratische plicht’

Brouwer (73) heeft zich gemeld bij de kandidatencommissie. Ze voelt een sterke roeping, juist nu het Binnenhof door een moeilijke tijd gaat en het landsbestuur kampt met veel complexe problemen tegelijk. ‘Er zijn mensen die zeggen: doe het niet, je komt in een slangenkuil. Maar daar kan ik toch niet aan toegeven? Je kunt de democratie toch niet links laten liggen omdat het zo slecht gaat?’

Brouwer is jurist en was al Tweede Kamerlid van 1981 tot 1986 en van 1989 tot 1994, eerst namens de Communistische Partij van Nederland (CPN), die vervolgens onder haar leiding opging in GroenLinks. Samen met Mohammed Rabbae was zij in 1994 de eerste lijsttrekker van die fusiepartij. Nadien was ze onder meer directeur Emancipatiezaken op het ministerie van Sociale Zaken en voorzitter van de Taskforce Kinderopvang Onderwijs. Sinds 2014 heeft ze haar oude vak als advocaat weer opgepakt.

Vroege aanjager

Brouwer was een vroege aanjager van de linkse samenwerking. Al in 2007 werd ze lid van de PvdA uit onvrede over het snelle afhaken van GroenLinks in de kabinetsformatie destijds. Haar GroenLinks-lidmaatschap hield ze aan. ‘Ik ben altijd voorstander geweest van een brede progressieve beweging, een Labour-achtige constructie. Binnen zo’n beweging kan heel goed ruimte zijn voor de verschillende invalshoeken, voor een groene vleugel en voor een ander deel dat zich meer op de sociale hoek richt.’

Nu het zover is, voelt ze het momentum. ‘Deze beweging moet de kans hebben om groot te groeien. Ik kan iets betekenen met mijn ervaring, mijn netwerk. En het Kamerlidmaatschap is geen carrièrestap, maar een democratische plicht, je moet het doen op momenten in je leven dat je iets te zeggen hebt.’

In dat kader hekelt ze vooral het gebrek aan probleemoplossend vermogen in Den Haag. ‘Een kabinet dat sterke keuzes maakt ten gunste van het klimaat en de sociale cohesie, moet zich tegelijkertijd verdiepen in hoe die ambities waar te maken, zodat burgers het ook in de praktijk merken. Alleen dan zal het vertrouwen in de democratie toenemen en het parlementaire debat meer inhoud krijgen.’

‘Ik hoef niks meer’

En die sfeer van polarisatie en intimidatie die zoveel anderen juist verjaagt van het Binnenhof? ‘Weet u, ik kom uit een andere politieke tijd. Het huidige klimaat is niet erg uitnodigend. Maar ik denk dat ik, als ik resultaatgericht blijf, het voorbeeld kan geven hoe het anders kan. Ik hoef niks meer, ik hoef geen naam meer te maken. Ik kan die hooguit afbreken, maar dat interesseert me heel weinig. Dat scheelt, denk ik.’

In september presenteert de partij de kandidatenlijst en weet Brouwer of ze kans maakt.