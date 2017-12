In opspraak geraakte PvdA'er Moorlag weigert Kamerzetel op te geven, PvdA dreigt terug te vallen naar 8 zetels

Moorlag, Kamerlid sinds oktober als opvolger van Jeroen Dijsselbloem, kwam in opspraak toen de rechter eerder deze maand oordeelde dat hij als directeur van de sociale werkplaats Alecson in Assen enkele honderden werknemers met een arbeidsbeperking via een schijnconstructie inhuurde. De PvdA strijdt juist tegen dergelijke constructies omdat werknemers dan een lager salaris krijgen en niet onder een cao vallen waardoor zij slechtere arbeidsvoorwaarden hebben.



De Kamerfractie onder leiding van Lodewijk Asscher gaf Moorlag eerder het voordeel van de twijfel, nadat hij uitleg had gegeven over zijn motieven: hij handelde niet om er zelf beter van te worden maar om banen te redden in een tijd dat het kabinet fors op de sociale werkplaatsen bezuinigde. Vanaf zijn aantreden bij Alecson in 2015 had hij bovendien juist geprobeerd schijnconstructies aan te pakken. Het uitzendbureau dat daarvoor werd gebruikt, was door zijn voorganger opgezet.