Huwelijkscrisis drijft Elbert Dijkgraaf weg uit de Kamer

MAN VAN DE DAG

Elbert Dijkgraaf



Geheel onverwacht raakte de Tweede Kamer vandaag weer een lid kwijt. En niet het minste: Elbert Dijkgraaf, sinds 2010 voor de SGP in de Kamer, keerde onaangekondigd terug van zijn ziekteverlof, maar alleen om zijn verbaasde collega's te vertellen dat hij er helemaal mee stopt.



Een onverwachte stap voor een Kamerlid dat in tamelijk korte tijd een prominente rol wist te gaan spelen op het Binnenhof. Als financieel woordvoerder van de splinterfractie groeide hij uit tot een van de pijlers onder het financieel-economische beleid van de kabinetten Rutte I en II. Steeds opnieuw was hij nodig om de minister-president van meerderheden in de Kamer te voorzien.



Minstens zo verbazingwekkend is zijn motief: hij slaagt er niet in de politiek te verenigen met een gelukkig privéleven, liet hij weten in een openhartige verklaring. 'Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. Als je een goed Kamerlid probeert te zijn, dan vergt dat veel. Als ook je relatie veel energie kost, dan lever je aan twee kanten in. Daardoor viel ik eind december uit. En nu nog merk ik dat de omstandigheden zoveel vergen dat het intensieve werk van Kamerlid zijn daar niet meer mee te verenigen is. Daarbij weegt uitdrukkelijk mee dat ik graag de komende tijd extra tijd besteed aan mijn kinderen, die natuurlijk ook een lastige tijd achter de rug hebben.'



Nadat onlangs het SP-Kamerlid Nine Kooiman al vertrok omdat zij het werk niet naar voldoening wist te verenigen met het moederschap, zet Dijkgraaf zijn collega's opnieuw aan het denken. 'We vragen het ons allemaal soms af: besteden we wel voldoende tijd aan thuis?', sprak voorzitter Arib namens de zaal. En tegen Dijkgraaf: 'Ik hoop dat er iets in de plaats komt dat rust brengt en aansluit bij je idealen en ambities.'



Dijkgraaf kondigde aan dat hij afziet van wachtgeld. Hij gaat op zoek naar ander werk in een omgeving 'die minder tijdrovend is'.