Hugo de Jonge blijft de man van 2,1 miljard

2,1 MILJARD VOOR VERPLEEGHUIZEN

En geen euro minder



Geen minister in Rutte III die zo monter en uitgeslapen oogt als Hugo de Jonge. Het lijkt iedere dag weer alsof de CDA'er net is teruggekomen van een lange strandvakantie. Helemaal vreemd is dat niet. Anders dan zijn voorganger Martin van Rijn hoeft de minister van Volksgezondheid (VWS) geen striemende bezuinigen door te voeren op de verpleeghuizen. Zijn grootste probleem wordt om al het extra geld - 2,1 miljard - kwijt te kunnen. Tienduizenden extra verpleeghuismedewerkers moeten aan het werk, terwijl er nu al krapte op de arbeidsmarkt is.



De wonderlijke wijze waarop de 2,1 miljard in de schoot van de CDA'er is gevallen, kunt u hier nog eens lezen. Het zal voor altijd een merkwaardig incident blijven, want De Jonge komt snel met een wet voor 'een noodremprocedure', zodat de Tweede Kamer niet nog een keer per ongeluk de beslissing over miljarden uit handen geeft.



Inmiddels is wel duidelijk dat de nieuwe minister geen cent wil opgeven van de 2,1 miljard, ook al noemde een CDA'er die investering eerder nog 'bizar'. De Raad voor de Volksgezondheid oordeelde eveneens dat er beter extra geld naar de thuiszorg kan, in plaats van alleen maar naar de verpleeghuizen.



Komt niks van in, maakte De Jonge vandaag duidelijk in de Tweede Kamer. Die 2,1 miljard gaat tot de laatste euro op aan verpleeghuizen. Er komen weliswaar nieuwe berekeningen, maar de minister gelooft niets van voorspellingen dat die lager uitvallen. Een verschuiving van een deel van de 2,1 miljard naar de thuiszorg is al helemaal onmogelijk. 'Zo werken de begrotingsregels niet', waarschuwde de minister.



Het was overtuigend. Alle coalitiepartijen vinden het nu een voortreffelijk idee om zoveel extra te spenderen, ook al overtreft het bedrag zelfs de wildste verkiezingsbeloften van VVD (1,9 miljard), CDA (600 miljoen), ChristenUnie (500 miljoen) en D66 (300 miljoen).



Of de investering ook verstandig beleid is, moet nog blijken. Zeker is dat het ministerschap van De Jonge er een stuk makkelijker op wordt. 'Laten we er een taartje op eten,' zei de man van 2,1 miljard donderdag opgewekt.