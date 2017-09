Hoogleraar waarschuwt: criminelen op de kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen 'zeer denkbaar'

Brabantse burgemeesters en de commissaris van de koning in Gelderland waarschuwden al voor ondermijning via gemeenteraden. Hoe vaak gebeurt het?

'Dat beeld hebben we niet. Waar we wel signalen van hebben, is dat criminelen politici benaderen om informatie of medewerking. Dat lukt ook af en toe, zonder dat die politici in de gaten hebben dat ze eigenlijk een criminele organisatie helpen. Van ondermijning is sprake als maatschappelijke structuren worden aangetast door vermenging van onder- en bovenwereld. Plat gezegd werkt de bovenwereld mee aan het faciliteren van die georganiseerde misdaad.



'Stel, er is al jaren een probleem in het dorp of de stad, en opeens meldt zich een projectontwikkelaar met een prachtige oplossing. Die moet wel een beetje tegemoet worden gekomen: zo iemand krijgt wat makkelijker een vergunning, of er wordt minder gecontroleerd op de herkomst van de financiering. Je bent minder secuur, want je wil graag dat je andere probleem wordt opgelost.'