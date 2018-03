Hoofdofficier van justitie haalt uit naar politici: doe geen aangifte, schrijf een opiniestuk

Baudet deed begin februari aangifte tegen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wegens smaad en laster. Zij had Baudet een grotere bedreiging voor de democratie genoemd dan Wilders. Eind november had Wilders aangifte gedaan tegen minister-president Mark Rutte, omdat deze migranten zou voortrekken boven Nederlanders. Beide aangiftes zijn door het OM geseponeerd, maar, aldus Nieuwenhuizen, 'dat kost ons heel erg veel tijd en die tijd kunnen we echt veel beter besteden aan waarvoor het strafrecht echt bedoeld is'. Nieuwenhuizen, die op vakantie is, zou er voorstander van zijn om dit type aangiftes per kerende post te seponeren.



Hij schrijft: 'Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.'