Hoekstra en de zeven dwergen nemen het op tegen Macron

ALLIANTIE VAN DE DAG

Hoekstra maakt vrienden met 'nee-nee-nee-opstelling'



Het is de coalitie van de niet-zo-willenden. Minister van Financiën Wopke Hoekstra van Financiën is er in geslaagd om zeven bondgenoten te vinden die er net als Nederland weinig voor voelen om meer bevoegdheden over te dragen aan Brussel.



'Met de alliantie laat minister Hoekstra van Financiën zien dat hij in staat is bondgenootschappen te sluiten', schrijft onze correspondent in Brussel, Marc Peeperkorn. 'EU-diplomaten uitten hun twijfels daarover vanwege Hoekstra's 'nee-nee-nee-opstelling' de eerste maanden in Brussel.'



De acht landen (Nederland, Zweden, Finland, Denemarken, Ierland, Letland, Litouwen en Estland) pleiten voor een striktere naleving van de begrotingsregels en een verplichte schuldsanering als een lidstaat in de problemen komt. Voor een 'schokfonds' als gezamenlijke buffer voelen De Acht weinig.



Een cynicus zal de alliantie wellicht wegzetten als 'Hoekstra en de zeven dwergen', want Nederland heeft verreweg de grootste economie binnen het gezelschap. Het is de vraag of Duitsland en Frankrijk onder de indruk zijn.



Pieter Giessen, correspondent in Parijs, schreef vandaag al in de krant dat president Emmanuel Macron staat te popelen om eindelijk aan de slag te gaan met nieuwe Grosse Koalition van Angela Merkel. Doel: 'Een Europa van de ambitie.' Giessen: 'Nederland wordt in Frankrijk als een harde tegenstander gezien.'



D66-leider Alexander Pechtold deed vandaag overigens schouderophalend over de nieuwe 'Noordelijke Alliantie'. 'Ach, landen zoeken elkaar altijd op in Europa', aldus de D66-leider die zich in Rutte III omringd weet door sceptische partijen als ChristenUnie en CDA. Pechtold: 'Zo spelen we allemaal onze rol. We willen een beetje gas geven, zij een beetje remmen en dan rijdt het uiteindelijk gewoon door.'