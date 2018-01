Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag

Het nieuwe denken

De sociale werkplaats werd een sterfhuis dat steeds verder werd afgeknepen, eerst via het budget, daarna door de afgedwongen krimp en het verbod op nieuwe plaatsingen

Het faillissement van Licom was het eerste grote en voor iedereen zichtbare gevolg van het nieuwe denken over 'beschut werk' dat een jaar of tien geleden z'n intrede deed op het Binnenhof. Een oorzaak van het faillissement waren de bezuinigingen die het rijk doorvoerde. Een plek in een sociale werkplaats kostte in die jaren zo'n 28 duizend euro per jaar, terwijl het kabinet maar 25 duizend aan gemeenten betaalde. Zij moesten het verschil zelf bijpassen.



En dat verschil zou nog groter worden. Want het kabinet-Rutte I - VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV - wilde de vergoeding verlagen naar zo'n 20 duizend euro per plaats per jaar. Het aantal plaatsen in de werkvoorziening moest intussen terug van honderdduizend naar zo'n 30 duizend. Terwijl er toen al ruim twintigduizend mensen op de wachtlijst stonden voor de werkvoorziening.