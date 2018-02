Het spant erom bij stemming afschaffen referendumwet: slechts één dissident en de referendummogelijkheid lonkt

Ik heb geen énkele reden om anders te stemmen dan onze fractievoorzitter en dat geldt voor de hele fractie Kamerlid Kees Verhoeven

Alle ogen zullen bij de hoofdelijke stemming gericht zijn op de negentien Kamerleden van D66. Hun partij was vorig jaar nog voor de referendumwet, maar ging in de formatie overstag. Fractiespecialist Jetten en minister Ollongren moesten de afgelopen weken de hoon van critici ondergaan. Uitgerekend de partij die is opgericht om de democratie te vernieuwen, schaft het referendum af, sneerde de oppositie. Jan Terlouw, de éminence grise van D66, gaf zijn partij een publieke oorveeg.



Mocht een enkeling gevoelig zijn voor de kritiek, dan weet hij of zij dat vooralsnog goed te verbergen. Oud-PvdA-Kamerlid en referendumvoorvechter Niesco Dubbelboer stuurde vorige week een laatste hartenkreet aan de negentien fractieleden, hij kreeg nul reacties terug. 'Wij stemmen hierover gewoon unaniem', zegt Kamerlid Kees Verhoeven. 'Ik heb geen énkele reden om anders te stemmen dan onze fractievoorzitter en dat geldt voor de hele fractie.'



Een andere D66'er beaamt onbedoeld dat de fractiediscipline er goed in zit. Wanneer tot hem doordringt dat de vragen over de referendumwet gaan, kapt hij het gesprek af. 'Dit gesprek heeft niet plaatsgevonden. Dit ligt heel gevoelig, dus ik heb hier gewoon niks over gezegd.'