Het Noorden houdt rode blos op de wangen: PvdA houdt stand in Groningen en Friesland

Excelleren

Opvallend is dat de SP - dat in 2014 lokaal oprukte - nergens in Groningen wist te excelleren, terwijl de partij toch vooropgaat in de strijd tegen de gevolgen van de gaswinning. In Appingedam was de SP volop aanwezig in Opwierde-Zuid, een buurt die volledig op de schop gaat vanwege versterkingsmaatregelen. Maar een extra zetel leverde het woensdag niet op. In Pekela bleef de Socialistische Partij onder aanvoering van de jonge Pim Siegers de grootste, ondanks het debuut van de PVV (2 zetels). Maar winst zat er voor de socialisten niet in.



Ook in Friesland wist de PvdA de schade te beperken. In Heerenveen, waar een museum nog herinnert aan de nalatenschap van socialistenvoorman Domela Nieuwenhuis, bleef de partij ondanks een verlies van twee zetels de grootste. In Harlingen kwamen er zelfs twee zetels bij. 'Onvoorstelbaar', zei lijsttrekker Hein Kuiken tegen de Leeuwarder Courant.



Dat de PvdA tijdens herindelingsverkiezingen in Leeuwarden afgelopen najaar onder aanvoering van Lutz Jacobi tegen het landelijk tij in standhield, blijkt meer dan een 'Lutz-effect' te zijn geweest. Al wordt ook in Harlingen gesproken van een 'Hein-effect'. De lokale campagne was erg op de lijsttrekker geënt. 'We zijn bewust wat weggegaan van de partij', aldus kandidaat-raadslid Bartele Boersma in de LC.