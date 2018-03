Het leger krijgt wat lucht

HET LAND UIT

Twee Russen



Over de solidariteit van hun Europese vrienden hebben de Britten voorlopig geen klagen meer. In navolging van Londen en Brussel stelt ook Den Haag een daad tegen Rusland: twee Russische inlichtingenmedewerkers op de ambassade in Den Haag worden uit Nederland verbannen. Ze krijgen twee weken om Nederland te verlaten, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.



De maatregel is een reactie op de aanslag met zenuwgas op een dubbelspion begin deze maand in het Engelse Salisbury. Met de andere EU-lidstaten schaart Nederland zich achter de Britten. En ook Nederland gaat er dus vanuit dat de bewijslast dat Rusland er niet achter zat voorlopig in Moskou ligt. 'Dit soort aanslagen mag zich niet herhalen, niet in het Verenigd Koninkrijk, nergens in Europa', stelt premier Rutte. 'We staan allemaal pal achter de oproep aan Rusland om openheid van zaken te geven over chemische wapens.'