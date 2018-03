Het Binnenhof viert de overwinning op ING

NAAR DE STEMBUS

Het laatste referendum?



En dan zijn er ook nog onderwerpen die wel wat meer politieke en maatschappelijke reuring zouden kunnen gebruiken. Zoals het aanstaande referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat waarschijnlijk ook het laatste referendum wordt.



Is het de complexiteit van het onderwerp of het feit dat de coalitie van plan lijkt de uitslag sowieso te negeren? Feit is dat dit referendum lang niet zoveel losmaakt als het vorige, over het verdrag met Oekraïne.



Maar het is nog niet te laat. Voor wie volgende week goed beslagen ten ijs wil komen in het stemhokje, hier de wet nog eens voor u samengevat, inclusief de voor- en nadelen.