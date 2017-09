Het Binnenhof: 8 september

DEBAT VAN MORGEN

Koninkrijksverplichtingen



Vooralsnog vermijden premier Rutte en minister Plasterk zorgvuldig vragen over wederopbouw van Sint Maarten en welke rol Nederland daarin zal moeten spelen. Noodhulp heeft nu prioriteit nadat woensdag orkaan Irma in verwoestende razernij over het eiland trok. Plasterk gaat zondag samen met de koning naar Curaçao en wellicht, als het mogelijk is, naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. We gaan alleen als we ter plekke wat kunnen betekenen, zei de koning vanmiddag tijdens een werkbezoek in Amsterdam. 'Ik wil niemand voor de voeten lopen.'



Maar als de noodhulp is verleend en in de eerste levensbehoeften is voorzien, zal alsnog het politieke debat in Den Haag op gang komen. Want tot hoever reiken de Nederlandse verplichtingen voor de materiële schade? Hoe diep moet Nederland in de buidel tasten? Een indicatie is 1995. Toen was er een orkaan en vergoedde Nederland 2 miljard gulden aan schade. Maar toen was Sint Maarten nog geen onafhankelijk land binnen het koninkrijk. Dat is het sinds '10-10-10', oftewel 10 oktober 2010. Het koninkrijksstatuut schrijft enkel voor: 'Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand' (Artikel 36).



'We laten Sint Maarten niet in de steek. Wij doen alles wat in onze macht ligt om de mensen daar te helpen', zei premier Rutte vanochtend. Zo is de situatie nu. Als het acute gevaar voor mensenlevens is geweken, sijpelt onvermijdelijk de vertrouwde mineur weer in de relatie tussen de voormalige kolonisator en kolonie. De afgelopen jaren plaatste Plasterk het eiland onder financiële curatele en installeerde een 'Integriteitskamer' omdat Sint Maarten er niet in slaagde de corruptie terug te dringen.



Volg het laatste nieuws over de nasleep van orkaan Irma in ons liveblog.