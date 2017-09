Het Binnenhof: 25 september

OOK DAT NOG



Bram Cool uit het Gooi meldt zich voor het voorzitterschap van de VVD. De functie is vacant sinds Henry Keizer in mei het veld ruimde na controverse over zijn crematiebedrijf De Facultatieve Groep. De Blaricumse Cool was in het voorjaar een van de leden die riepen om het vertrek van Keizer. Interessant aan Cool: hij is bestuurlid van het VVD-netwerk Liberaal Groen. Zijn agenda voor de VVD: 'Meer leden en minder gedoe.' De partij kiest in november een nieuwe voorzitter.



Transfer van de dag

Het Forum voor Democratie heeft Willem van Hanegem gestrikt. Hij is lid nummer 16.280, twittert de partij van Thierry Baudet. In het AD schrijft Hugo Borst dat de jonge Van Hanegem veertig jaar geleden graag opdraafde voor een potje tafeltennis met Den Uyl op de nationale televisie. Het is een klassieke gedaanteverandering die meer mensen ondergaan in de loop van hun leven. 'Willem was links. Veertig jaar later is Willem rechts', schrijft Borst. Deze transfer in superslomo heeft het Forum geen enkele euro gekost. Sterker nog, bij deze club moet de Feyenoord-vedette betalen voor het lidmaatschap.



