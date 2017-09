Het Binnenhof: 22 september

DEBAT VAN DE DAG

Sleepwet ja/nee/ja, mits



Komt het er? Over dik drie weken verloopt de deadline voor het sleepwetreferendum: slagen de initiatiefnemers erin om voor die tijd 300 duizend handtekeningen op te halen om het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingendiensten mogelijk te maken?



De teller staat vandaag op 70 duizend. Amnesty International steunt de campagne, net zoals Free Press Unlimited, GeenStijl, de SP en de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Centrale vraag: is dit hét instrument voor justitie om toekomstige terreuraanslagen te voorkomen of toch vooral een gevaarlijk speeltje in handen van de gulzig meeloerende overheid?



Dat laatste, vinden de initiatiefnemers. Maar er is ook twijfel, zelfs onder fervente tegenstanders van de nieuwe wet. Zij zijn in veel gevallen niet tegen de hele wet maar slechts tegen onderdelen. Zoals de lange bewaartermijn van onderschepte gegevens of het gebrekkige toezicht. Daarom vragen zich zij af of een referendum wel het juiste middel is.