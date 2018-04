Heel even vond Rutte het toch een mooi proces

GESPREK VAN DE DAG

Rutte en het referendum



Heel even leek het of minister-president Rutte zowaar enig enthousiasme uitstraalde over het referendum, vanmiddag op zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. Daar presenteerde hij met trots de aanpassingen die het kabinet doet aan de inlichtingenwet.



Had het kabinet - geen liefhebber van referenda immers- misschien overwogen om het 'nee' van de kiezers gewoon te negeren? Het was toch maar een raadgevend referendum?



Geen sprake van, zei Rutte. 'Je moet ook sportief zijn. Er is een referendum geweest. Daar heb je dan mee om te gaan. Er zijn bepaalde zorgen naar voren gekomen. Dus toen hebben we gezegd: laten we eens kijken of we daar wat mee kunnen. Zodat je het draagvlak onder de wet vergroot. Dat is goed om te doen.'



Zo gezegd, zo gedaan, betoogde hij verder. Nu het resultaat er na ruim twee weken ligt, is hij ronduit content. 'Toen we klaar waren gisteren dacht ik: ja dit is mooi. Ik ben wel tevreden. Ik hoop dat de rest van Nederland dat ook is. We zullen de zorgen niet wegnemen bij iedereen, dat geloof ik niet, maar het is een behoorlijke stap in de richting van de mensen die hier zorgen over hadden.'



Verrast veerden de aanwezige verslaggevers op. Stond de minister-president, die op het punt staat om het referendum af te schaffen, hier nu gewoon de zegeningen van het referendum aan te prijzen? Was dit dan het moment om te concluderen dat het toch eigenlijk ook een heel mooi instrument kan zijn, zoals columniste Sheila Sitalsing vanmorgen al schreef?



Maar daar stapte Rutte toch meteen weer terug in zijn oude rol. 'Nee. Ik vind het een gruwel. Ik ben niet voor referenda. Ik vind niet dat je dit soort vraagstukken aan de bevolking moet voorleggen. In de coalitie wordt daar verschillend over gedacht. Maar we zijn het eens dat we tegen het raadgevend referendum zijn.' Waarna hij het nog maar een keer zei voor wie nog twijfelt over de rol van D66: 'Ja, daar zijn we het over eens.'



Op de vraag of hij er inmiddels wel rekening mee houdt dat hij nog zeker één referendum voor zijn kiezen krijgt, dat over de donorwet, hield hij zich vervolgens volmaakt op de vlakte. 'Ik houd er ook rekening mee dat het morgen mooi weer is.'